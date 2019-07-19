Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

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Рейс Москва-Ереван в аэропорту Шереметьево отменили. "Боинг" авиакомпании "Северный ветер" не смог вылететь. По словам пассажиров, в салоне лайнера произошло задымление. Ссадины и ушибы во время эвакуации, по последним данным, получили восемь человек. Ранее сообщалось, что пострадавших нет.
"Самолет начал разгон, вдруг началось сильное задымление в салоне, браво пилотам: среагировали и остановили самолёт вовремя, все живы, никто не пострадал, только стресс получили дети", – рассказал один из пассажиров телеграмм-каналу LIFE SHOT.
Между тем перевозчик уверяет, что причиной прерванного полета стал посторонний запах в салоне. В результате эвакуировано было 187 человек, включая членов экипажа и 11 детей. Их вывели по аварийным надувным трапам, передает URA.RU со ссылкой на МЧС.
"Пассажирам было предоставлено питание и прохладительные напитки, багаж и личные вещи пассажиров были сняты с воздушного судна и перегружены в резервное воздушное судно", – говорится в релизе авиакомпании.
Резервный борт отправился в Армению в 05:34 мск, уточняет "ФедералПресс".
"Попытка номер два", – прокомментировал пассажир злополучного рейса.
Воспользоваться ей отказались 28 человек. Не полетели в Ереван и двое госпитализированных после ЧП, пишет РИА "Новости".
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