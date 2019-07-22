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У самолета Москва-Анталья в воздухе отказал двигатель

Фото: www.globallookpress.com
На борту лайнера находилось более полутысячи человек

Самолет авиакомпании "Россия" вылетел из Внуково в Анталью, но командир экипажа вскоре связался с диспетчерами и сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было принято решение вернуться назад. Сейчас воздушное судно, развернувшееся над Черным морем, село в столичном аэропорту. 

Об этом стало известно из данных портала Flightradar24. Об отказе одного из двигателей Boeing 747-400 сообщил источник в органах управления воздушным движением агентству "Интерфакс", которое не получило официального подтверждения этой информации. 

Представитель перевозчика подтвердил РИА Новостям, что самолет вернулся в Москву. Посадка прошла без проблем. Источник в экстренных службах сообщил, что сработал датчик попадания в двигатель постороннего предмета. Пассажиров отправят в Турцию резервным рейсом. 

Полина ИВАНОВА
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