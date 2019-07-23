Направляющийся в Москву самолет подал сигнал о бедствии

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В воздушном пространстве Швеции самолет А321, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", просигнализировал о бедствии.
Лайнер направлялся из Осло в Москву. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, передает телеграмм-канал Mash. Сколько человек на борту, неизвестно.
По последней информации, самолет совершил посадку в Швеции. Приземление прошло без каких-либо происшествий, сообщили в пресс-службе аэропорта Гардемуэн, передает РБК. Предварительной причиной ЧП называется сбой в системе кондиционирования, уточняет "Интерфакс".
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