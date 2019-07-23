Вертолет с россиянами рухнул в море

Трагедия произошла у берегов Италии

Вертолет с предположительно российскими гражданами на борту упал в Средиземное море рядом с островом Горгона.

По данным местного издания Virgilio, воздушное судно потерпело крушение приблизительно в 10 км от суши. Спасателями было обнаружено тело женщины без признаков жизни, вероятно, она не успела выбраться из вертолета.

Пропавшим без вести считается 37-летний владелец самолета – оба участника аварии имеют российское гражданство, – пишет "Вечерняя Москва".