Вертолет с россиянами рухнул в море

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Вертолет с предположительно российскими гражданами на борту упал в Средиземное море рядом с островом Горгона.
По данным местного издания Virgilio, воздушное судно потерпело крушение приблизительно в 10 км от суши. Спасателями было обнаружено тело женщины без признаков жизни, вероятно, она не успела выбраться из вертолета.
Пропавшим без вести считается 37-летний владелец самолета – оба участника аварии имеют российское гражданство, – пишет "Вечерняя Москва".
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