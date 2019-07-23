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Спасателям поступила информация о том, что на полуострове Камчатка в ущелье упало транспортное средство с 5 геологами. По предварительным данным, два человека скончались на месте, трое получили травмы.
"Вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 м в 81-м км от населенного пункта Кирганик. Двое погибли, трое получили переломы",
– пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.
На место аварии из Петропавловска-Камчатского выехали спасательные службы.
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