Двое человек погибли

Спасателям поступила информация о том, что на полуострове Камчатка в ущелье упало транспортное средство с 5 геологами. По предварительным данным, два человека скончались на месте, трое получили травмы.

"Вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 м в 81-м км от населенного пункта Кирганик. Двое погибли, трое получили переломы",

– пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

На место аварии из Петропавловска-Камчатского выехали спасательные службы.