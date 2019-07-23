В Крыму пострадали туристы

Путешественников сильно избили

ЧП произошло в Судаке у стен крепости. Там избили российских туристов за то, что они отказались платить за традиционную фотографию с орлом.

О нападении сообщил блогер Александр Sandro Кирьяков, опубликовав в качестве доказательства случившегося видео, которое ему прислали друзья.

"Фотоживодеры бьют туристов! – написал блогер, пояснив. – Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих".



В администрации Судака пообещали наказать хулиганов, которых уже разыскивает полиция, и призвали туристов не поощрять нелегальный бизнес, уточняет FlashNord.