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В Крыму пострадали туристы

Путешественников сильно избили

ЧП произошло в Судаке у стен крепости. Там избили российских туристов за то, что они отказались платить за традиционную фотографию с орлом. 

О нападении сообщил блогер Александр Sandro Кирьяков, опубликовав в качестве доказательства случившегося видео, которое ему прислали друзья.  

"Фотоживодеры бьют туристов! – написал блогер, пояснив. – Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих".

В администрации Судака пообещали наказать хулиганов, которых уже разыскивает полиция, и призвали туристов не поощрять нелегальный бизнес, уточняет FlashNord

Ксения АНДРЕЕВА
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