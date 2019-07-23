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Инспектор комитета по вопросам законности Сергей Бутин признан мелким коррупционером. Чтобы не платить большие штрафы, его "прикармливали" уличные торговцы.
Теперь за "добрые" деяния чиновник сам привлечен к административной ответственности. Суд Петербурга оштрафовал Бутина на 650 тыс. руб., рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.
Известно, что должностными полномочиями мужчина пользовался с 2015 года. Он брал взятки как деньгами, так и продуктами. Так, одна из женщин передавала ему по 2 тыс. руб. в месяц, в общей сумме вышло 32 тыс. У другой – Бутин презентовал себе банку меда и три банки масла. Также он брал взятки яйцами, уточняет "ФедералПресс". Подсудимый отказался лишь от одного эпизода.
"Мед не брал",
– отрапортовал экс-чиновник, которому госслужба теперь не светит.
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