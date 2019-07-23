Жадный чиновник обирал уличных торговцев

Инспектор комитета по вопросам законности Сергей Бутин признан мелким коррупционером. Чтобы не платить большие штрафы, его "прикармливали" уличные торговцы.

Теперь за "добрые" деяния чиновник сам привлечен к административной ответственности. Суд Петербурга оштрафовал Бутина на 650 тыс. руб., рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Известно, что должностными полномочиями мужчина пользовался с 2015 года. Он брал взятки как деньгами, так и продуктами. Так, одна из женщин передавала ему по 2 тыс. руб. в месяц, в общей сумме вышло 32 тыс. У другой – Бутин презентовал себе банку меда и три банки масла. Также он брал взятки яйцами, уточняет "ФедералПресс". Подсудимый отказался лишь от одного эпизода.

"Мед не брал",

– отрапортовал экс-чиновник, которому госслужба теперь не светит.