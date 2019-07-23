Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Мед не брал": в Петербурге оштрафовали продуктового взяточника

Жадный чиновник обирал уличных торговцев

Инспектор комитета по вопросам законности Сергей Бутин признан мелким коррупционером. Чтобы не платить большие штрафы, его "прикармливали" уличные торговцы.

Теперь за "добрые" деяния чиновник сам привлечен к административной ответственности. Суд Петербурга оштрафовал Бутина на 650 тыс. руб., рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

Известно, что должностными полномочиями мужчина пользовался с 2015 года. Он брал взятки как деньгами, так и продуктами. Так, одна из женщин передавала ему по 2 тыс. руб. в месяц, в общей сумме вышло 32 тыс. У другой – Бутин презентовал себе банку меда и три банки масла. Также он брал взятки яйцами, уточняет "ФедералПресс". Подсудимый отказался лишь от одного эпизода.

"Мед не брал",

– отрапортовал экс-чиновник, которому госслужба теперь не светит. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Пока "бомбили" Крымский: треснутый мост Кличко вызвал скандал на Украине

Скандальный транспортный объект не прошел архитектурный конкурс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей