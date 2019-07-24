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Сейнер "Сянхайлинь-8" с россиянами задержали пограничники Северной Кореи в ночь на 17 июля, но об этом стало известно лишь сейчас. Связи с моряками нет, а представитель российского посольства Мамаев смог попасть на корабль только 22 июля. При этом у граждан РФ может закончиться вода и еда.
Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель директора "Северо-Восточной рыболовной компании" Сергей Седлер.
На сейнере было 17 человек, в том числе, 15 россиян. Еще двое – специалисты-наладчики – являются гражданами Южной Кореи. По словам Седлера, сейчас команду корабля разделили: корейцы вместе с капитаном и помощником капитана находятся в отеле, остальные сидят в каютах, на палубу их не выпускают, их каждый день допрашивают.
В настоящее время судно отконвоировано в Вонсан – это удалось отследить по спутниковой связи.
"Сейчас мы узнаем о положении моряков только через посольство. Со слов Мамаева... вода и продукты на судне заканчиваются. Чтобы обеспечивать безопасную стоянку судна, вахта должна нестись круглосуточно. А пограничники КНДР парализовали работу, безопасность судна встала под угрозу", –
подчеркнул представитель компании.
В МИД Северной Кореи заявили, что российский корабль задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР", напоминают "Известия". Однако, по словам Седлера, судно шло по обычному маршруту – в зоне, где свободно могут перемещаться российские корабли и суда других стран.
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