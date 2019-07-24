Россйиский дипломат смог попасть на судно только через 5 дней после задержания

Сейнер "Сянхайлинь-8" с россиянами задержали пограничники Северной Кореи в ночь на 17 июля, но об этом стало известно лишь сейчас. Связи с моряками нет, а представитель российского посольства Мамаев смог попасть на корабль только 22 июля. При этом у граждан РФ может закончиться вода и еда.

Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель директора "Северо-Восточной рыболовной компании" Сергей Седлер.

На сейнере было 17 человек, в том числе, 15 россиян. Еще двое – специалисты-наладчики – являются гражданами Южной Кореи. По словам Седлера, сейчас команду корабля разделили: корейцы вместе с капитаном и помощником капитана находятся в отеле, остальные сидят в каютах, на палубу их не выпускают, их каждый день допрашивают.

В настоящее время судно отконвоировано в Вонсан – это удалось отследить по спутниковой связи.

"Сейчас мы узнаем о положении моряков только через посольство. Со слов Мамаева... вода и продукты на судне заканчиваются. Чтобы обеспечивать безопасную стоянку судна, вахта должна нестись круглосуточно. А пограничники КНДР парализовали работу, безопасность судна встала под угрозу", –

подчеркнул представитель компании.

В МИД Северной Кореи заявили, что российский корабль задержали за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР", напоминают "Известия". Однако, по словам Седлера, судно шло по обычному маршруту – в зоне, где свободно могут перемещаться российские корабли и суда других стран.

