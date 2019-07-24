На Москве-реке перевернулась лодка

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Российские журналисты сообщили о том, что на Москве-реке произошло ЧП с прогулочной лодкой. Два человека пострадали, один находится без сознания.
О происшествии рассказали сразу два telegram-канала - Mash и "112". К месту инцидента выехали спецслужбы. По информации ТАССа, МЧС опровергло сообщения о ЧП.
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