На Москве-реке перевернулась лодка

На борту судна было 15 человек

Российские журналисты сообщили о том, что на Москве-реке произошло ЧП с прогулочной лодкой. Два человека пострадали, один находится без сознания.

О происшествии рассказали сразу два telegram-канала - Mash и "112". К месту инцидента выехали спецслужбы. По информации ТАССа, МЧС опровергло сообщения о ЧП.