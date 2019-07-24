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Сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в детском лагере Хабаровска

Спасателя подозревают в халатности

Пресс-служба СК РФ сообщила о том, что против начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России возбудили уголовное дело.

Россиянина подозревают в совершении преступления по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следователей, в июле 2019-го в лагере, где от пожара погибло 4 детей, прошли плановые учения. В результате МЧС обнаружило нарушения противопожарных норм. Отмечается, что начальник отдела ничего не сделал для того, чтобы руководство лагеря исправило недочеты.

Ранее, как передают РИА Новости, в правительстве Хабаровского края сообщили, что, вероятно, пожар возник из-за упавшего на обогреватель полотенца. По информации телеканала "360", лагерь решили закрыть из-за произошедшего. Детей, подчеркивает "Интерфакс", вывозят в присутствии психологов.

Сотрудники правоохранительных органов, пишет агентство РИА ФАН, уже задержали директора и владельца палаточного лагеря. 

Полина ИВАНОВА
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