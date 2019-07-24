Названа причина массового отравления детей в Хабаровске

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Более 30 детей обратились к врачам за помощью с симптомами отравления в Хабаровске, 19 из них госпитализировали. Специалисты пришли к выводу, что малыши подцепили норовирус через воду в фонтане.
Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Фонтан, в котором купались все пострадавшие, отмечают РИА Новости, выключили для дезинфекции.
Как передает телеканал "360", норовирус быстро распространяется через плохо вымытые овощи и фрукты, руки и воду, он вызывает острый гастроэнтерит.
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