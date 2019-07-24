В Подмосковье девушка выжила после падения с многоэтажки

Медики назвали ее спасение чудом

Подвыпившая дама выпала из окна дома в Химках и осталась жива. ЧП произошло на вечеринке, где 27-летняя россиянка сидела на подоконнике у открытого окна, затем потеряла равновесия и выпала.

Жительница Химок рухнула на козырек первого этажа и от удара сразу же потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую, сообщив, что девушка разбилась насмерть. Но ей чудом удалось выжить после падения с третьего этажа.

"Прибывшие на место спасатели сняли девушку с козырька гостиницы, расположенной на первом этаже, и передали сотрудникам скорой помощи. <...> Медики диагностировали множественные сочетанные травмы, ЧМТ, алкогольное опьянение 3-й степени",

– сообщает "Подмосковье сегодня".

Сейчас пострадавшая находится в травматологическом отделении местной больницы под пристальным наблюдением врачей.