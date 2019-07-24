В Подмосковье водитель маршрутки угрожал пассажиру ломом

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В городе Видное произошел странный инцидент, который очевидцы сняли на камеру. На видео водитель маршрутки, матерясь, движется к пассажирам с арматурой в руке. По словам очевидцев, так он хотел припугнуть мужчину, который начал оскорблять его мать.
Словесная перепалка в драку, похоже, не переросла. На ролике видно, что водитель возвращается обратно к своему месту.
"Подмосковье сегодня" сообщает, что при возникновении
подобных ситуаций стоит обращаться к перевозчику напрямую или через портал "Добродел".
Также можно позвонить в полицию, сообщив номер автобуса. Все нарушения
желательно зафиксировать на фото иди видео. Водителя могут уволить, а привлечь
его к ответственности не получится, если он не причинил пассажирам вреда.
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности
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