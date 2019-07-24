Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гонка с преследованием: в Петербурге задержана любительница "скорости"

У молодой девушки обнаружен килограмм наркотиков

В Северной столице полицейские догнали 22-летнюю байкершу, у которой при себе был внушительный запас запрещенных веществ. Правда, изначально ее пытались остановить за нарушение ПДД.

Проигнорировав сигнал инспекторов ДПС, девушка помчалась на всех порах прочь. В гонке с преследованием одержали победу правоохранители, которые также обнаружили у мотоциклистки два брикета с белым порошком, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Экспертиза показала, что девушка – любительница скорости сразу в нескольких смыслах этого слова. Ведь у нее был изъят наркотик, который получил одноименное название, отмечает FlashNord.  

По факту покушения на незаконный сбыт запрещенных веществ возбуждено уголовное дело. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина рвется сесть за стол переговоров с Россией по транзиту газа

Пока стороны находятся в состоянии неопределенности

Разведка боем: Россия проверила американскую ПВО на прочность

В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей