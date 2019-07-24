Гонка с преследованием: в Петербурге задержана любительница "скорости"

У молодой девушки обнаружен килограмм наркотиков

В Северной столице полицейские догнали 22-летнюю байкершу, у которой при себе был внушительный запас запрещенных веществ. Правда, изначально ее пытались остановить за нарушение ПДД.

Проигнорировав сигнал инспекторов ДПС, девушка помчалась на всех порах прочь. В гонке с преследованием одержали победу правоохранители, которые также обнаружили у мотоциклистки два брикета с белым порошком, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Экспертиза показала, что девушка – любительница скорости сразу в нескольких смыслах этого слова. Ведь у нее был изъят наркотик, который получил одноименное название, отмечает FlashNord.

По факту покушения на незаконный сбыт запрещенных веществ возбуждено уголовное дело.