В Подмосковье задержаны "рабовладельцы"

Злоумышленники наняли людей, которые от зари до зари обрабатывали поля

Двое граждан Таджикистана нашли бесплатную рабочую силу. Забрав у соотечественников под предлогом регистрации паспорта, мать с сыном выгнали людей на сельхозугодья.

Четверо пострадавших обратились в полицию. Недобросовестных работодателей задержали в Серпухове по подозрению в использовании рабского труда, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Известно, что изначально злоумышленники обещали заплатить людям 250$ за 15 дней. Задержанные допрашиваются, число потерпевших уточняется, пишет "Подмосковье сегодня".