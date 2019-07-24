В Подмосковье задержаны "рабовладельцы"

Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
313 новости
Двое граждан Таджикистана нашли бесплатную рабочую силу. Забрав у соотечественников под предлогом регистрации паспорта, мать с сыном выгнали людей на сельхозугодья.
Четверо пострадавших обратились в полицию. Недобросовестных работодателей задержали в Серпухове по подозрению в использовании рабского труда, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Известно, что изначально злоумышленники обещали заплатить людям 250$ за 15 дней. Задержанные допрашиваются, число потерпевших уточняется, пишет "Подмосковье сегодня".
Пока стороны находятся в состоянии неопределенности
В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации