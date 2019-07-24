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В Подмосковье задержаны "рабовладельцы"

Злоумышленники наняли людей, которые от зари до зари обрабатывали поля

Двое граждан Таджикистана нашли бесплатную рабочую силу. Забрав у соотечественников под предлогом регистрации паспорта, мать с сыном выгнали людей на сельхозугодья.

Четверо пострадавших обратились в полицию. Недобросовестных работодателей задержали в Серпухове по подозрению в использовании рабского труда, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. 

Известно, что изначально злоумышленники обещали заплатить людям 250$ за 15 дней. Задержанные допрашиваются, число потерпевших уточняется, пишет "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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