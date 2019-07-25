На волоске от смерти: раскрыты подробности ЧП с белорусским дипломатом

Врачи Анкары борются за жизнь представителя дипмиссии

Советник посольства Белоруссии Александр Погашев, в которого накануне стрелял отставной турецкий военный, находится в реанимации. Состояние дипломата оценивается как удовлетворительное.

Не исключено, что его переведут в общее отделение, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он исключил политический подтекст случившегося. Причиной случившегося назван бытовой конфликт. Нападавший был соседом Погашева по дому, уточнил губернатор турецкой столицы Васип Шахин, пишет РИА "Новости".

Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, silahlı saldırıda ağır yaralandı.https://t.co/CHGECF2OpO pic.twitter.com/aYOSOFD4Rv — F5Haber (@f5haber) July 24, 2019

ЧП произошло в Анкаре из-за ссоры, поясняет "URA.RU". Погашев получил 4 пули, гуляя в парке с сыном. Последний не пострадал, сообщает "МИР24". Дипломата находился на волоске от смерти.

Известно, что покушавшийся на его жизнь был психически неуравновешенным человеком. После инцидента он вернулся домой, где покончил с собой, отмечает телеканал "360".