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В Каспийское море рухнул истребитель

Спасатели ищут пилота самолета

Тренировочный полет МиГ-29 закончился трагедией. Самолет ВВС Азербайджана упал в Каспийское море, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. Ведутся поиски пилота.  

В сводке военного ведомства сообщается, что связь с самолетом пропала накануне в 10 часов вечера. Изучением причин крушения займется специальная комиссия. 

Другие подробности ЧП пока неизвестны. 

Ксения АНДРЕЕВА
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