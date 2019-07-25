В Каспийское море рухнул истребитель

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Тренировочный полет МиГ-29 закончился трагедией. Самолет ВВС Азербайджана упал в Каспийское море, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. Ведутся поиски пилота.
В сводке военного ведомства сообщается, что связь с самолетом пропала накануне в 10 часов вечера. Изучением причин крушения займется специальная комиссия.
Другие подробности ЧП пока неизвестны.
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