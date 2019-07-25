В Каспийское море рухнул истребитель

Спасатели ищут пилота самолета

Тренировочный полет МиГ-29 закончился трагедией. Самолет ВВС Азербайджана упал в Каспийское море, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. Ведутся поиски пилота.

В сводке военного ведомства сообщается, что связь с самолетом пропала накануне в 10 часов вечера. Изучением причин крушения займется специальная комиссия.

Другие подробности ЧП пока неизвестны.