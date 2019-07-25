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В Тунисе скончался президент

Беджи Каид Эс-Себси. Фото: www.globallookpress.com
Лидеру республики было 92 года

Глава Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси ушел из жизни, сообщила его пресс-служба в Facebook. Руководителю страны было 92 года.

О дате похорон будет объявлено позже, уточнили в некрологе.

Накануне СМИ писали о госпитализации президента из-за сильного недомогания. В военном госпитале он не пролежал и дня. 

О том, что ас-Себси чувствовал себя плохо говорилось в конце июня, напоминает РИА "Новости". Тогда даже поползли слухи о его смерти. Но советник главы государства их опроверг. 

Президентское кресло Беджи Гаид ас-Себси занял в 2014 году. Высший пост он занял после должности спикера парламента. Ас-Себси в разное время был премьер-министром Туниса, возглавлял МИД республики, оборонное ведомство и министерство внутренних дел. 

Ксения АНДРЕЕВА
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