В Тунисе скончался президент

Лидеру республики было 92 года

Глава Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси ушел из жизни, сообщила его пресс-служба в Facebook. Руководителю страны было 92 года.

О дате похорон будет объявлено позже, уточнили в некрологе.

Накануне СМИ писали о госпитализации президента из-за сильного недомогания. В военном госпитале он не пролежал и дня.

О том, что ас-Себси чувствовал себя плохо говорилось в конце июня, напоминает РИА "Новости". Тогда даже поползли слухи о его смерти. Но советник главы государства их опроверг.

Президентское кресло Беджи Гаид ас-Себси занял в 2014 году. Высший пост он занял после должности спикера парламента. Ас-Себси в разное время был премьер-министром Туниса, возглавлял МИД республики, оборонное ведомство и министерство внутренних дел.