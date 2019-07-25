В Ленинградской области взорвался газ в доме

Из-за происшествия обрушился балкон

В жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области произошло ЧП с газовым баллоном. По предварительной информации, пострадавших нет.

О взрыве баллона с бытовым газом сообщили в МЧС ТАССу. Спецслужбы выясняют подробности инцидента.