В Ленинградской области взорвался газ в доме

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В жилом доме в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области произошло ЧП с газовым баллоном. По предварительной информации, пострадавших нет.
О взрыве баллона с бытовым газом сообщили в МЧС ТАССу. Спецслужбы выясняют подробности инцидента.
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