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В Подмосковье россиянин заколол знакомого во время ссоры

Пострадавший мужчина умер на месте

В подмосковном Пущино в подъезде нашли тело с колото-резанным ранением. Оказалось, что мужчина погиб от рук своего знакомого, с которым они сначала сильно поссорились. После один из участников конфликта взялся за нож и ударил 30-летнего приятеля.

Как сообщает РИАМО, ссылаясь на пресс-службу МВД, предполагаемого преступника уже задержали.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен мужчина 1982 года рождения",

– пишет "Подмосковье сегодня", добавляя, что жертву закололи в ходе пьяной ссоры.

Дарья ПЕТРОВА
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