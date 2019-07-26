Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге лжеконсул избежал тюрьмы

Россиянин выдавал документы несуществующей страны

Вместо камеры психиатрическая палата ждет жителя Санкт-Петербурга за то, что за два года он выдал не менее семи паспортов Королевства ASPI, которого нет ни на одной карте мира. Мужчина сам его выдумал. 

А еще он предоставлял фиктивную регистрацию иностранцам в России, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Известно, что 64-летний россиянин представлялся консулом мифического государства, паспорта которого он продавал, поясняет "ФедералПресс". Его выручка составила не меньше 300 тыс. руб., уточняет FlashNord. 

Афериста задержали в прошлом году за мошенничество и возбудили уголовное дело. Между тем Куйбышевский районный суд Петербурга освободил лжеконсула от ответственности. Его отправили на принудительное лечение.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Американцы нацелились на украинский курорт

Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей