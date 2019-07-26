В Петербурге лжеконсул избежал тюрьмы

Россиянин выдавал документы несуществующей страны

Вместо камеры психиатрическая палата ждет жителя Санкт-Петербурга за то, что за два года он выдал не менее семи паспортов Королевства ASPI, которого нет ни на одной карте мира. Мужчина сам его выдумал.

А еще он предоставлял фиктивную регистрацию иностранцам в России, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Известно, что 64-летний россиянин представлялся консулом мифического государства, паспорта которого он продавал, поясняет "ФедералПресс". Его выручка составила не меньше 300 тыс. руб., уточняет FlashNord.

Афериста задержали в прошлом году за мошенничество и возбудили уголовное дело. Между тем Куйбышевский районный суд Петербурга освободил лжеконсула от ответственности. Его отправили на принудительное лечение.