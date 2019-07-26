В Подмосковье жестоко убили россиянку

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В подмосковных Луковицах было обнаружено тело местной жительницы со следами удушения. По предварительной информации, она погибла из-за механической асфиксии.
Полиция уже задержала 38-летнюю подозреваемую – она была знакома со своей жертвой, пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на МВД России.
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