В Подмосковье жестоко убили россиянку

В преступлении подозревают ее знакомую

В подмосковных Луковицах было обнаружено тело местной жительницы со следами удушения. По предварительной информации, она погибла из-за механической асфиксии.

Полиция уже задержала 38-летнюю подозреваемую – она была знакома со своей жертвой, пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на МВД России.