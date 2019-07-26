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В Подмосковье жестоко убили россиянку

В преступлении подозревают ее знакомую

В подмосковных Луковицах было обнаружено тело местной жительницы со следами удушения. По предварительной информации, она погибла из-за механической асфиксии.

Полиция уже задержала 38-летнюю подозреваемую – она была знакома со своей жертвой, пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на МВД России. 

Дарья ПЕТРОВА
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