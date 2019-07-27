В Подмосковье упал и затонул самолет

Воздушное судно рухнуло в карьер с водой. Есть жертвы

Авиакатастрофа произошла недалеко от Серпухова. Легкомоторный самолет упал в карьер с водой около деревни Дракино и затонул. На борту было два человека. Оба погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.

Причины случившегося пока неизвестны.