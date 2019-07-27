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В Подмосковье упал и затонул самолет

Воздушное судно рухнуло в карьер с водой. Есть жертвы

 Авиакатастрофа произошла недалеко от Серпухова. Легкомоторный самолет упал в карьер с водой около деревни Дракино и затонул. На борту было два человека. Оба погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.

Причины случившегося пока неизвестны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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