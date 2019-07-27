В Подмосковье упал и затонул самолет

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
315 новости
Авиакатастрофа произошла недалеко от Серпухова. Легкомоторный самолет упал в карьер с водой около деревни Дракино и затонул. На борту было два человека. Оба погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.
Причины случившегося пока неизвестны.
Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон
Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику