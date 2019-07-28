В Екатеринбурге автобус врезался в пешеходов

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло страшное ДТП утром 28 июля. Автобус въехал в шедших по тротуару мужчину и женщину, неудачно повернув.
Об аварии сообщили РИА Новостям в отделении пропаганды городского ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия, а также, какие травмы получили пострадавшие.
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