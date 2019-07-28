Пропавшего российского спортсмена нашли мертвым в Петербурге

Тело экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу обнаружили в реке

Страшную находку сделали накануне вечером в Адмиралтейском районе. У 51-летнего Сергея Карпенко обнаружили огнестрельное ранение головы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет 78.ru.

Сообщение о трупе в реке Мойке поступило в экстренные службы 27 июля около 18:33. Позже правоохранители установили личность погибшего. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства смерти Карпенко.



Спортсмен пропал неделю назад. Об этом заявил его сын, отмечают "Невские новости". Официальной информации от правоохранительных органов о смерти экс-чемпиона пока не поступало.

В последнее время Карпенко тренировал спортсменов. Ранее, в 1991, он стал победителем чемпионата СНГ, в 1992 выиграл первенство РФ и Вооруженных сил, а в следующем году стал финалистом чемпионата Европы.