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Пропавшего российского спортсмена нашли мертвым в Петербурге

Фото: pixabay.com
Тело экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу обнаружили в реке

Страшную находку сделали накануне вечером в Адмиралтейском районе. У 51-летнего Сергея Карпенко обнаружили огнестрельное ранение головы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет 78.ru.

Сообщение о трупе в реке Мойке поступило в экстренные службы 27 июля около 18:33. Позже правоохранители установили личность погибшего. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства смерти Карпенко.

Спортсмен пропал неделю назад. Об этом заявил его сын, отмечают "Невские новости". Официальной информации от правоохранительных органов о смерти экс-чемпиона пока не поступало.

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Публикация от SERGEY CARP KARPENKO (@karpkrupnov)

В последнее время Карпенко тренировал спортсменов. Ранее, в 1991, он стал победителем чемпионата СНГ, в 1992 выиграл первенство РФ и Вооруженных сил, а в следующем году стал финалистом чемпионата Европы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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