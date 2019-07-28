Посетителей торговых центров Москвы экстренно эвакуируют

Неизвестный сообщил о "минировании" зданий

В Москве людей вывели на улицы из бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум". Сотрудники правоохранительных органов ищут в помещениях "бомбу", о которой предупредил аноним.

Специалисты эвакуировали около 1,1 тыс человек. Об этом рассказал РИА Новостям источник в экстренных службах столицы.