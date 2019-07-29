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Экс-сотрудника администрации президента признали виновным в вымогательствах

Вместе с коллегами полковник ФСБ "выкачивал" деньги из ломбардов

Бывший сотрудник департамента администрации президента, полковник ФСБ поплатится свободой за вымогательства. Его приговорили к 4,5 годам тюрьмы. К тому же выплатить 250 тысяч рублей штрафа. Кроме того, офицер не сможет работать на государственной и муниципальной службе на протяжении двух лет.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, передает "Коммерсантъ". Оказавшись в СИЗО, задержанный не только признал свою вину, но также охотно сотрудничал со следствием, предоставив компромат на коллег.    

Полковник, на тот момент старший оперуполномоченный 11-го отдела управления "К", занимавшегося махинациями в кредитно-финансовой сфере, с двумя фигурантами дела угрожал проверками сотрудникам ломбардов. В итоге трио заполучило незаконным путем $100 тыс. и на миллион с лишним также в иностранной валюте ценностей, уточняет НСН

Ксения АНДРЕЕВА
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