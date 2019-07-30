В Подмосковье пассажиров электрички эвакуировали из-за угрозы взрыва

Хозяина "опасной" сумки разыскивают правоохранители

Из электрички, которая шла из Икши в Москву, на станции Луговая вывели людей из-за сообщения о том, что неизвестный оставил в одном из вагонов сумку. Безбилетник, по словам очевидцев, якобы пригрозил взорвать поезд, когда к нему подошли контролеры. После этого "заяц" сбежал.

Пассажиров тут же попросили по громкой связи покинуть поезд. В управлении на транспорте МВД России по ЦФО сообщили интернет-порталу "Подмосковье сегодня" о том, что в сумке были личные вещи безбилетного пассажира.

Машинист, узнав об угрозе "зайца", решил высадить людей и позвонил в транспортную полицию. В депо кинологи с собаками проверили сумку и не нашли ничего опасного. Теперь сотрудники правоохранительных органов ищут хозяина вещей.