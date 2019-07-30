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В Ленобласти "рыбак" устроил стрельбу

Пострадавшего пенсионера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

В Ломоносовском районе Ленинградской области в поселке Мартышкино произошел страшный инцидент. Неизвестный в медицинской маске, в рыболовном костюме и удочками за спиной трижды выстрелил в иномарку.

В машине, как сообщает АН "Оперативное прикрытие", сидел 70-летний россиянин, который получил многочисленные травмы. Петербуржца доставили в Николаевскую больницу.

Как передает агентство FlashNord, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство). 

Полина ИВАНОВА
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