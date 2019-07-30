Нибиру
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В Ломоносовском районе Ленинградской области в поселке Мартышкино произошел страшный инцидент. Неизвестный в медицинской маске, в рыболовном костюме и удочками за спиной трижды выстрелил в иномарку.
В машине, как сообщает АН "Оперативное прикрытие", сидел 70-летний россиянин, который получил многочисленные травмы. Петербуржца доставили в Николаевскую больницу.
Как передает агентство FlashNord, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство).
Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой
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