В Ленобласти "рыбак" устроил стрельбу

Пострадавшего пенсионера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

В Ломоносовском районе Ленинградской области в поселке Мартышкино произошел страшный инцидент. Неизвестный в медицинской маске, в рыболовном костюме и удочками за спиной трижды выстрелил в иномарку.

В машине, как сообщает АН "Оперативное прикрытие", сидел 70-летний россиянин, который получил многочисленные травмы. Петербуржца доставили в Николаевскую больницу.

Как передает агентство FlashNord, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство).