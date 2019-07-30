В Подмосковье поймали шайку воров

Подозреваемых в грабеже арестовали на время суда

В Сергиевом Посаде сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, могли промышлять кражами. Против них сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по двум статьям.

Сначала москвич обратился в полицию, подав заявление о том, что на заправке на Ярославском шоссе у него украли сумку, причинив ущерб на 60 тыс рублей. Полицейские нашли подозреваемых и выяснили, что они ограбили людей на территории Сергиево-Посадского городского округа еще на 125 тыс рублей, сообщается на сайте регионального МВД.

Теперь, как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", если суд признает задержанных виновными в краже и грабеже, им может грозить 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.