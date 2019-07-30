Судно подало сигнал SOS

Четверо сотрудников заповедника "Русская Арктика", а также два члена экипажа, несмотря на плохой прогноз погоды вышли на яхте "Крейсер" из Архангельска, направившись на Новую землю. Двигатель лодки, вероятно, запутавшись в рыболовецких сетях, отказал у Горла Белого моря, после чего она потеряла управление.

Рано утром 30 июля судно подало сигнал SOS. Как сообщает издание "Комсомольская правда", в районе дрейфа волны больше 4 баллов, а также дует порывистый ветер. Вскоре на "Крейсере" сел аккумулятор, который питает мотор, в результате пропало отопление. А в море температура воздуха составляет не больше +4°C.

Также нет связи с экипажем. Ранее научно-исследовательское судно "Академик Николай Страхов" смогло установить видеосвязь, но начать спасение людей не может из-за сложной погоды. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", получив запрос на помощь от коллег, отправился в район бедствия. Спасательная операция может начаться ближе к ночи, так как подойти к лодке будет непросто.