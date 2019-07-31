Нибиру
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Обычные ребячьи шалости привели к непоправимой трагедии. В подмосковной Шатуре под электропоезд попали дети.
Они перебегали железнодорожные пути в неустановленном месте. Пострадавшие погибли на месте, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП. Что произошло на самом деле, разберется транспортная полиция, уточняет "Подмосковье сегодня".
Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой
Переговорами, считают в Незалежной, делу не поможешь