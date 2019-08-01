В Подмосковье продавец фруктов чудом выжил после огнестрельных ранений

Подозреваемых уже задержали сотрудники правоохранительных органов

В Щелково-3 двое мужчин неожиданно открыли огонь по торговцу фруктами из пневматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Как стало известно интернет-порталу "Подмосковье сегодня", полиция быстро поймала двух подозреваемых в нападении, которыми, в ходе проверки, оказались местные жители.