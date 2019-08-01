Нибиру
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В Щелково-3 двое мужчин неожиданно открыли огонь по торговцу фруктами из пневматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.
Как стало известно интернет-порталу "Подмосковье сегодня", полиция быстро поймала двух подозреваемых в нападении, которыми, в ходе проверки, оказались местные жители.
В Суоми надеются, что поток российских туристов не иссякнет
Властям США объяснили, что это Россия с трубой будет зависеть от Европы, а не наоборот