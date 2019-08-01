Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье продавец фруктов чудом выжил после огнестрельных ранений

Подозреваемых уже задержали сотрудники правоохранительных органов

В Щелково-3 двое мужчин неожиданно открыли огонь по торговцу фруктами из пневматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Как стало известно интернет-порталу "Подмосковье сегодня", полиция быстро поймала двух подозреваемых в нападении, которыми, в ходе проверки, оказались местные жители.   

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Финляндия оправдалась за ужесточение выдачи виз россиянам

В Суоми надеются, что поток российских туристов не иссякнет

Хватит санкций: Вашингтон призвали отказаться от давления на "Северный поток-2"

Властям США объяснили, что это Россия с трубой будет зависеть от Европы, а не наоборот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей