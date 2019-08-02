Погибли пять человек

Рейсовый автобус оказался на встречной полосе и врезался в грузовик, потому что водитель первого заснул за рулем. Так звучит основная версия ДТП в Ставропольском крае.

Авария произошла сегодня, 2 августа, ночью, передает РИА ФАН. В грузовике ехали двое, в автобусе находились 26 пассажиров. Все, кто был в передней части салона, не выжили, отмечает "Комсомольская правда". В результате ЧП 5 человек погибли, 19 – обратились за помощью в больницу, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

"Из них пятеро – в крайне тяжелом состоянии. Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы", – написал глава Ставрополья.



В Сети появилось видео с места трагедии. Большегруз на обочине с искореженной кабиной. У автобуса она полностью разрушена.

За полчаса до случившегося автобус останавливали сотрудники ГИБДД в рамках акции "Сон за рулем", уточняет телеканал "360". Обстоятельства случившегося проверит прокуратура края, сообщает НСН.