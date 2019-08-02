Пуля за ящик вишни: в Подмосковье грабители стреляли в продавца

Разбойное нападение произошло в Щелково

Ящик кисло-сладкой ягоды торговцу фруктами и овощами мог стоить жизни. Защищая свой товар от двух неизвестных, которые пытались украсть вишню, он получил пулю из травматического пистолета.

Потерпевший обратился в больницу, где получил необходимую помощь. ЧП произошло в подмосковном Щелково, рассказали в пресс-служба областного главка МВД.

Грабителей задержали. Ими оказались мужчины 30 и 36 лет, которые могут попасть за решетку на долгие годы. До 15 лет лишения свободы предполагает уголовная статья о разбойном нападении, уточняет "Подмосковье сегодня".