Пуля за ящик вишни: в Подмосковье грабители стреляли в продавца

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Ящик кисло-сладкой ягоды торговцу фруктами и овощами мог стоить жизни. Защищая свой товар от двух неизвестных, которые пытались украсть вишню, он получил пулю из травматического пистолета.
Потерпевший обратился в больницу, где получил необходимую помощь. ЧП произошло в подмосковном Щелково, рассказали в пресс-служба областного главка МВД.
Грабителей задержали. Ими оказались мужчины 30 и 36 лет, которые могут попасть за решетку на долгие годы. До 15 лет лишения свободы предполагает уголовная статья о разбойном нападении, уточняет "Подмосковье сегодня".
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