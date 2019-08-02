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В Татарстане произошло ДТП с участием автобуса

Пострадавших госпитализировали

В Татарстане на закрытой территории завода "Особая экономическая зона Алабуга" водитель грузовика врезался в автобус, в котором ехали 25 вахтовиков предприятия. В результате 9 человек получили травмы.

Об аварии стало известно РИА Новостям от представителей ГИБДД РФ. Пострадавших доставили в местное медицинское учреждение. 

Полина ИВАНОВА
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