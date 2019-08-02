В Татарстане произошло ДТП с участием автобуса

Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
318 новости
В Татарстане на закрытой территории завода "Особая экономическая зона Алабуга" водитель грузовика врезался в автобус, в котором ехали 25 вахтовиков предприятия. В результате 9 человек получили травмы.
Об аварии стало известно РИА Новостям от представителей ГИБДД РФ. Пострадавших доставили в местное медицинское учреждение.
В Сети высмеяли ихтиологические выкладки украинских "аналитиков"
За 2019 год Украина уже "развернула" 5 тыс. врагов