Жил в лесу 13 лет: в Забайкальском крае поймали хладнокровного убийцу

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В Забайкальском крае полицейские вычислили, где 13 лет прятался подозреваемый в убийстве женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, летом 2006 г. 46-летний обвиняемый устроил застолье со своей знакомой в городе Могоча. Находясь в нетрезвом состоянии, из-за неприязненных отношений к женщине мужчина ударил ее несколько раз ножом, в результате чего она умерла на месте. Задержанный пытался убить еще одну россиянку, но ей удалось сбежать.
Любопытно, что мужчина, находясь в федеральном розыске, жил все это время в 12 км от своего родного села. Суд отправил подозреваемого под стражу на время расследования, которое прокуратура взяла под свой контроль.
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