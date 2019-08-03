Раскрыты подробности жуткого пожара в центре Москвы

Нибиру
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В центре столицы произошел пожар в промышленном здании. Под обрушившимися горящими перекрытиями оказался пожарный.
Как сообщает РИА "Новости", пострадавшего с травмой ноги извлекли из-под завалов и передали медикам.
Пожар в пустом 4-этажном здании начался сегодня на Дубининской улице около 6 часов утра. Площадь возгорания не менее пяти тысяч квадратных метров. Огонь угрожает соседним постройкам и АЗС, которая располагается неподалеку.
Для тушения пожара привлекли два вертолета Ка-32А, а всех пожарных изнутри вывели из-за угрозы обрушения.
В 9:20 стало известно, что пожар локализован, движение по Дубининской улице пока перекрыто.
Как сообщает RT в Telegram, ссылаясь на МЧС, к 10: 20 пожар полностью ликвидирован.
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