Раскрыты подробности жуткого пожара в центре Москвы

Под завалами оказался человек

В центре столицы произошел пожар в промышленном здании. Под обрушившимися горящими перекрытиями оказался пожарный.

Как сообщает РИА "Новости", пострадавшего с травмой ноги извлекли из-под завалов и передали медикам.

Пожар в пустом 4-этажном здании начался сегодня на Дубининской улице около 6 часов утра. Площадь возгорания не менее пяти тысяч квадратных метров. Огонь угрожает соседним постройкам и АЗС, которая располагается неподалеку.

Для тушения пожара привлекли два вертолета Ка-32А, а всех пожарных изнутри вывели из-за угрозы обрушения.

В 9:20 стало известно, что пожар локализован, движение по Дубининской улице пока перекрыто.

Как сообщает RT в Telegram, ссылаясь на МЧС, к 10: 20 пожар полностью ликвидирован.