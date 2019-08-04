Стрелков могло быть двое

В американском штате Огайо, в городе Дейтон произошла стрельба, в результате чего умерли 10 человек, включая нападавшего. Еще 16 пострадали. Об этом рассказала местная полиция в Twitter.

Также сообщалось, что стрелков могло быть двое.

Накануне в штате Техас, в городе Эль-Пасо произошла стрельба в торговом центре Cielo Vista. В этом инциденте погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Подозреваемого стрелка задержали, однако он мог действовать не один. По предварительной информации, россиян среди жертв и пострадавших нет.