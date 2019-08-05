Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Крыму утонули российские спортсменки

Фото: www.globallookpress.com
Тела девушек ищут спасатели

В Севастополе неделя началась с известия о трагедии. Там погибли две российские спортсменки: москвичка 32-х или 33-х лет и ее 27-летняя подруга из Мурманска. Обе девушки занимались кикбоксингом. Первая – действующая чемпионка, вторая – вице-чемпионка.

ЧП произошло еще 4 августа, уточнил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый. По его словам, туристки стали жертвами шторма, о котором все были предупреждены заранее. Однако девушки ослушались. 

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", – рассказал Беспалый, передает "Интерфакс". 

Собеседник добавил, что разбушевавшаяся стихия не позволяла вызволить тела погибших из моря долгое время, пишет телеканал "360". Это удалось сделать лишь сегодня, 5 августа, сообщили "Звезде" в городском управлении МЧС. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина пыталась подкупить ПАСЕ назло России

Ни одна из стран не решилась поддержать Незалежную

Шантаж Европы: на Украине раскрыли коварный план России по газовой войне

Москва якобы полностью прекратит поставку голубого топлива через Незалежную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей