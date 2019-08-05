Тела девушек ищут спасатели

В Севастополе неделя началась с известия о трагедии. Там погибли две российские спортсменки: москвичка 32-х или 33-х лет и ее 27-летняя подруга из Мурманска. Обе девушки занимались кикбоксингом. Первая – действующая чемпионка, вторая – вице-чемпионка.

ЧП произошло еще 4 августа, уточнил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый. По его словам, туристки стали жертвами шторма, о котором все были предупреждены заранее. Однако девушки ослушались.

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", – рассказал Беспалый, передает "Интерфакс".

Собеседник добавил, что разбушевавшаяся стихия не позволяла вызволить тела погибших из моря долгое время, пишет телеканал "360". Это удалось сделать лишь сегодня, 5 августа, сообщили "Звезде" в городском управлении МЧС.