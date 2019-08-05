В Красноярском крае произошло ЧП на складе с боеприпасами

Людей экстренно эвакуируют из домов

Очевидцы сообщают о том, что в Красноярском крае рядом с поселком Каменка Ачинского района взрываются боеприпасы на складе.

О ЧП рассказал telegram-канал "Красноярск №1". Информации о пострадавших пока нет. Как передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", взрыв произошел в военной части.