В Красноярском крае произошло ЧП на складе с боеприпасами

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Очевидцы сообщают о том, что в Красноярском крае рядом с поселком Каменка Ачинского района взрываются боеприпасы на складе.
О ЧП рассказал telegram-канал "Красноярск №1". Информации о пострадавших пока нет. Как передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", взрыв произошел в военной части.
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