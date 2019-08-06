В Рязанской области микроавтобус столкнулся с иномаркой

Есть погибшие

На трассе М-5 в Рязанской области рано утром произошло страшное ДТП. Микроавтобус, который выполнял частную перевозку людей, врезался во внедорожник. В результате аварии погибли 7 человек.

Еще двое, в том числе ребенок, пострадали, их отправили в Сасовскую больницу, заявили ТАССу в отделении скорой помощи медучреждения. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их прооперировали. Руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов отметил, что последствия аварии устраняются.

Как передает телеканал "360", на место происшествия выехали три пожарных автомобиля. По предварительной информации, все погибшие – граждане Таджикистана.