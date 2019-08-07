Россияне пострадали в аварии в Турции

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В Анталье произошло ДТП с автобусом, в котором находились граждане России. Как сообщил представитель генконсульства, у пострадавших нет тяжелых ранений.
Генконсульство, передают РИА Новости, находится на связи с властями Турции и выясняет детали происшествия.
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