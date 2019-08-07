Россияне пострадали в аварии в Турции

Шесть человек госпитализировали

В Анталье произошло ДТП с автобусом, в котором находились граждане России. Как сообщил представитель генконсульства, у пострадавших нет тяжелых ранений.

Генконсульство, передают РИА Новости, находится на связи с властями Турции и выясняет детали происшествия.