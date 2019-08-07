В Долгопрудном автобус врезался в остановку

Пострадавших госпитализировали

У остановки в Долгопрудном рейсовый автобус наехал на людей. Две женщины погибли. Водителя и еще одну пострадавшую увезли в больницу. Мужчине, который был за рулем транспорта, стало плохо, по предварительной информации.

Как передает telegram-канал "360" со ссылкой на Минтранспорт Подмосковья, перед рейсом водитель прошел контроль, который констатировал, что мужчина здоров. Как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", семьи погибших в ДТП получат компенсацию в размере 2 млн рублей, пострадавших – по 1 млн руб.