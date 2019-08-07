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У Дзержинской ТЭЦ произошел пожар

Возгорание зафиксировано на складе рубероида

Около Дзержинской ТЭЦ произошло ЧП. Информации о пострадавших пока нет.

О пожаре на складе сообщают telegram-каналы Mash и Varlamov News. "Говорит Москва" передает, что подмосковный главк МЧС не получал информацию об огне. 

Полина ИВАНОВА
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