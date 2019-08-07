Возгорание зафиксировано на складе рубероида

Около Дзержинской ТЭЦ произошло ЧП. Информации о пострадавших пока нет.

О пожаре на складе сообщают telegram-каналы Mash и Varlamov News. "Говорит Москва" передает, что подмосковный главк МЧС не получал информацию об огне.