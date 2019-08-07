Нибиру
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Около Дзержинской ТЭЦ произошло ЧП. Информации о пострадавших пока нет.
О пожаре на складе сообщают telegram-каналы Mash и Varlamov News. "Говорит Москва" передает, что подмосковный главк МЧС не получал информацию об огне.
Японцы заметили, что обсуждать все вопросы следует в "тихой обстановке"
Глава Незалежной отреагировал на гибель военных ВСУ, но не заметил смертей противоположной стороны