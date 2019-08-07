В Москве эвакуируют суды

Существует угроза взрыва

В Тверском и Мещанском районных судах столицы проходит экстренная эвакуация, передает "RT на русском" днем в среду, 7 августа.

"На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания. Все сотрудники и граждане эвакуированы. В настоящее время работают правоохранительные органы", – поясняет пресс-секретарь Мещанского суда.

В Тверском суде аналогичная ситуация.