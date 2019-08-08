В результате аварии погибли три человека

На юге России автобус, в котором находились 42 пассажира и двое водителей, сорвался в обрыв. Пострадавшие госпитализированы в Новороссийске. Об этом сообщает минздрав Краснодарского края.

Троих пострадавших в результате ДТП увезли на реанимобилях в Краснодар. "Принято решение о переводе трех человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края... В течение дня планируется перевод еще одного ребенка вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу", – записано на сайте ведомства.

В целом после аварии в 1-ю городскую больницу Новороссийска госпитализированы 44 человека. Из них 13 пострадавшим, в числе которых четверо детей, экстренно проведены операции. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Трое, в том числе двое детей, погибли, информирует администрация Новороссийска. Все жертвы ехали в машине, в которой всего было 6 человек.

"Маршрут был Анапа – Пшада. Мы получается уже возвращались ночью. С нами был гид, он там тоже получается в первом ряду сидел, не знаю что с ним произошло. Дети были – около 8 человек. Ехали с водопадов, была экскурсия. Ехали в Анапу. Было очень темно", – рассказал telegram-каналу Life Shot один из пострадавших.

И добавил, что "водитель, скорее всего, заснул, врезался в легковушку, потом нас перевернуло, мы ушли в кювет, автобус перевернулся на бок". Впрочем, МВД говорило о том, что предварительной причиной аварии может быть тот факт, что водитель не справился с управлением.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив в районе поселка Верхнебаканского, недалеко от Новороссийска пассажирский автобус "Хендай" столкнулся с "Фольксвагеном Таурег" и рухнул в обрыв. На место происшествия выехали следователи.

По предварительным данным, оба водителя попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса были трезвы, рассказала представитель Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Точная информация будет только после всех анализов врачей, добавила Элла Тюкова, передает АГН "Говорит Москва".



Следственный отдел по городу Новороссийску возбудил уголовное дело по факту ДТП.

