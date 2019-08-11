В Бурятии поезд наехал на машину

Есть погибшие

Легковушка выехала на железнодорожный переезд в Бурятии перед грузовым поездом, который стремительно приближался. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленькое и произошло столкновение.

В результате происшествия, как сообщает сайт Восточно-Сибирской железной дороги, три человека, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. ЧП случилось на участке Слюдянка-2 – Улан-Удэ, в районе станции Боярский. Автоматическая сигнализация исправно действовала, хотя регулируемые переезд не обслуживается дежурным работником.