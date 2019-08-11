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Число пострадавших из-за ЧП под Ачинском увеличилось

После повторных взрывов госпитализированы 6 человек

Из-за возобновившейся детонации боеприпасов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае помощь медиков понадобилась 17 гражданам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Как передает ТАСС, при взрывах 5 августа пострадали 14 человек, один человек погиб. В результате общее количество людей, которые получили травмы от двух происшествий, составило 31 человек.

Пожар на арсенале рядом с Ачинском, который начался в пятницу, ликвидировали

Полина ИВАНОВА
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