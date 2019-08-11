В страшном ДТП скончалась известная балерина

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Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета им.Лысенко Светлана Исакова умерла от травм, которые получила в результате жуткой аварии. Об этой трагической новости рассказал генеральный директор театра Олег Орищенко.
"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе после множественных травм в больнице городе Полтава умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова", - рассказал Орищенко в Facebook.
Исаковой было 30 лет. О дате и месте похорон, по словам гендиректора театра, станет известно в понедельник.
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